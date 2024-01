Bundesliga-Rekord! Casteels stellt in Mainz Neuer in den Schatten

Beim 1:1-Remis beim FSV Mainz 05 blieb der Torhüter vom VfL Wolfsburg 61 Minuten lang ohne Gegentreffer und hielt seinen Kasten in Partien gegen die Rheinhessen somit insgesamt 738 Minuten lang sauber. Neuer hatte von 2011 bis 2016 in Spielen gegen Eintracht Frankfurt 693 Minuten lang eine Weiße Weste behalten.

Casteels stellt neuen Rekord auf

Vor dem Duell des 17. Spieltags hatte Casteels seit sieben Spielen und 677 Minuten kein Gegentor gegen die Mainzer kassiert. Letzter FSV-Profi, der Casteels überwinden konnte, war Yoshinori Muto beim 1:1 am 24. Spieltag der Saison 2017/18.

Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt unterstrich das Positive, obwohl das Warten auf den zweiten Saisonsieg weitergeht. „Ein Punkt nach Rückstand ist gut“, sagte der Schweizer bei Sky , merkte aber an: „Wir haben im Strafraum oft die falsche Entscheidung getroffen. Das Selbstvertrauen müssen wir uns peu a peu zurückholen.“

Vaclav Cerny (12.) brachte die Gäste in Führung, Silvan Widmer (61.) rettete Mainz zumindest einen Punkt. In der Tabelle treten die Rheinhessen durch das achte Remis der Saison mit nur elf Punkten auf der Stelle. Doch auch Wolfsburg (20 Punkte) blieb in der ersten Halbserie klar hinter den eigenen Erwartungen und steht im Bundesliga-Niemandsland.