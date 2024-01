Bundesliga: Undav-Gala, Leipzig geht unter! VfB gewinnt Spektakel gegen Leipzig

Was für ein Spektakel! Der VfB Stuttgart ist in der Bundesliga zurück in der Spur. Das Team von Sebastian Hoeneß feierte einen 5:2-Kantersieg im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig und damit nach zwei Niederlagen in Folge seinen ersten Sieg im Jahr 2024. Überragender Mann war Deniz Undav, der drei Treffer erzielte.