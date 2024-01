Bundesliga: Union verpflichtet Becker-Ersatz

Union Berlin hat Ersatz für den abgewanderten Sheraldo Becker verpflichtet. Wie die Eisernen am Donnerstag bekanntgaben, wechselt Chris Bedia von Servette Genf nach Köpenick.

Der 27 Jahre alte Ivorer erzielte in der laufenden Saison zehn Tore in der Super League und führt damit die Torschützenliste an. „Chris ist ein großer und wuchtiger Offensivspieler, der uns mit seiner Körperlichkeit und seiner Torgefahr im Angriffsspiel helfen kann“, sagte Ruhnert.