Bundesliga: VfL Bochum 1848 – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag trifft der VfL auf Stuttgart. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Gegen den SV Werder Bremen war für Bochum im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Bei Borussia Mönchengladbach gab es für den VfB Stuttgart am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Gelingt dem VfL Bochum 1848 gegen den VfB die Revanche? Nach dem 0:5 im Hinspiel hat man noch eine Rechnung offen mit den Hausherren.