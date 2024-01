BVB: Füllkrug legt sich mit Edelfan an! "Mir ist das zu plump"

„In Dortmund zu spielen ist eine Verpflichtung“, meinte der Tatort-Kommissar und forderte mit Blick auf die verspielte Meisterschaft am letzten Spieltag der vergangenen Saison: „Man kann sich nicht nur bei der Gelben Wand bedanken, sondern man muss es auch annehmen. Und an diesem Spieltag habe ich gedacht: Was macht ihr denn da?“

Füllkrug: „Mir ist das einfach zu plump“

„Mir ist das einfach zu plump. Viel zu plump“, kritisierte Füllkrug und ärgerte sich: „Das ist eine Unterstellung, dass diese Spieler am 34. Spieltag nicht alles gegeben hätten. Jeder Mensch kennt es: Man ist in einer negativen Situation, man verliert den Kopf, man will und will und will, aber es geht nicht.“