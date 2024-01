BVB: Neuzugang brilliert - und macht Hoffnung auf dauerhaften Verbleib!

In Köln lief die 61. Spielminute. BVB-Neuzugang Ian Maatsen verlor leichtfertig den Ball, gab sich aber nicht geschlagen. Er kämpfte sich erneut in den Zweikampf, eroberte links nahe des eigenen Strafraums den Ball zurück und schickte mit einem Zuckerpass Donyell Malen steil, der komplett frei durch war. Der Niederländer überwand Köln-Keeper Marvin Schwäbe - d ie Entscheidung: 3:0 für den BVB . Der erste Assist von Maatsen!

Dass die Situation aufgrund des Ballverlusts zuvor brenzlig war, störte den Niederländer keineswegs - im Gegenteil: „Ich mag es, am Ball zu sein. Vor allem in schwierigen Situationen. Da bekomme ich Gänsehaut“, beschrieb der 21-Jährige die Szene.

Neuzugang Maatsen lenkt das BVB-Spiel

BVB-Coach Terzic schwärmt von Neuzugang Maatsen

„Es gab in seinem Spiel, auch wenn er ein tolles Spiel gemacht hat, zwei, drei Momente, die nicht so gut waren, wo er die Bälle verloren hatte“, monierte Terzic, fügte aber sofort an: „Darum geht es aber nicht. Es geht darum: Man darf Bälle verlieren, aber man darf sein Spiel nicht verlieren und das ist das, was ihn heute ausgezeichnet hat“, schwärmte Terzic und lobte Maatsens Positionsdisziplin und die Art und Weise, wie er denn Ball haben wollte.