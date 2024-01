BVB-Star droht Bank! Afrika-Cup geht nach hinten los

Denn Algerien, der Afrika-Meister von 2019, schied mit Stars wie Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt), Nabil Bentaleb (ehemals Schalke 04) oder auch dem Ex-City-Star Riyad Mahrez (Al-Ahli) bereits in der Vorrunde als Gruppenletzter aus.

BVB-Stammspieler Bensebaini droht Bank

Nach seinem Wechsel im Sommer kommt Bensebaini in dieser Spielzeit für den BVB wettbewerbsübergreifend auf 21 Einsätze, war auf der linken Abwehrseite gesetzt. Sich hinten anzustellen kannte der Algerier bislang nicht. Doch damit muss er sich wohl schon ganz bald auseinandersetzen.

Durch seine Abstellung beim Afrika-Cup rüsteten die BVB-Verantwortlichen extra auf seiner Position nach, verpflichteten einen Linksverteidiger, der Bensebaini in der Zeit seiner Abwesenheit vertreten sollte. Doch die Verpflichtung von Ian Maatsen ist schon jetzt ein Volltreffer !

BVB-Neuzugang Maatsen hat die Nase vorn

Maatsen sollte als Übergangslösung verpflichtet werden, war aber in seinen ersten beiden Spielen für den BVB jeweils der beste Dortmunder auf dem Platz. Am Wochenende gegen Köln gelang ihm sogar seine erste Torvorbereitung. Auf einen Assist für Schwarz-gelb wartet der nicht immer unumstrittene Bensebaini in der Bundesliga noch immer.