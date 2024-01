FC Bayern: Spannendes Wechsel-Detail enthüllt! Neuzugang Zaragoza lehnt Wintertransfer ab

Wie der Spanier nun verriet, war ein Wechsel bereits im Winter zum FC Bayern für ihn nie Thema. Und das aus gutem Grund. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erklärt, dass ich den Wechsel will, aber bis Saisonende in Granada bleiben möchte. Denn das ist mein Herzensverein und dem möchte ich erst den Klassenerhalt sichern, bevor ich gehe“, erklärte er Bild .

Zaragozas Ziel zum Abschied ist der Klassenerhalt

2019 kam Zaragoza in die Jugendabteilung der Andalusier und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem absoluten Leistungsträger seines Teams. Dass sich der 22-Jährige noch bis Saisonende für sein Team aufopfern will, kam auch bei den Verantwortlichen des FC Bayern gut an. „Sie sagten, dass ich ein sehr dankbarer Junge sei, das sehr gut fänden und mich bei meinem Vorhaben unterstützen würden.“