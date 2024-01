FC Bayern trauert um "Cäsar" Wunder: Er war an einem legendären Triumph beteiligt

Weniger als zwei Wochen nach dem Tod von Franz Beckenbauer trauert der FC Bayern München um einen weiteren Profi aus der Erfolgs-Ära der Siebziger: Klaus „Cäsar“ Wunder ist tot. Wunder verstarb im Alter von 73 Jahren, wie die Münchner am Freitag mitteilten.

Wunder spielte eine Saison lang für den deutschen Fußball-Rekordmeister und gewann mit ihm 1975 in Paris den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer der heutigen Champions League. Im Finale gegen Leeds United (2:0 durch Tore von Franz „Bulle“ Roth und Gerd Müller) wurde er von Trainer Dettmar Cramer für Uli Hoeneß eingewechselt.

Wunder war auch Teil der westdeutschen Olympia-Auswahl, die 1972 bei den Spielen in München an den Start ging, zu seinen Teamkollegen zählten Hoeneß und die spätere Bayern-Trainerlegende Ottmar Hitzfeld. Das Turnier endete damals mit einem enttäuschenden Zwischenrunden-Aus. Für die A-Nationalmannschaft bestritt er 1973 ein Länderspiel, schaffte es aber nicht in Helmut Schöns Weltmeister-Team von 1974.