FC Bayern: "Unheimlich unattraktiver Fußball" - Goretzka schimpft über Augsburgs „Acker“

Trotz des verdienten 3:2-Erfolgs beim FC Augsburg zeigte sich Leon Goretzka nach dem Spiel extrem angefressen. Den Mittelfeldspieler störte dabei aber nicht die Leistung der eigenen Mannschaft, sondern der Rasen, den er selbst als „Acker“ bezeichnete.

„Nein, das kann bei den Witterungsbedingungen nicht sein! Wir wollen immer attraktiven Fußball sehen, aber hier ist das nicht möglich. Wenn man sich anguckt worauf wir stehen, kann man das nicht Wiese nennen. Da höre ich mir jetzt auch gerne jeden Shitstorm an. Jeder der Fußball spielt weiß, dass es hier technisch gar nicht möglich ist, vernünftigen Fußball zu spielen“, tobte Goretzka bei Sky.

Umso zufriedener sei er, dass sein Team den Kampf auf dem schwer zu bespielenden Untergrund angenommen hätte: „Wir haben in dieser Woche drei absolute Scheißnachrichten bekommen. Wir haben hinten mit einer Viererkette gespielt, die noch nie so zusammengespielt hat und wir wissen genau, was uns hier erwartet: Unheimlich unattraktiver Fußball, wenn man sich nur anguckt, worauf wir hier spielen müssen, das kann man nicht Wiese nennen.“

Goretzka mit Grundsatz-Kritik: „Das verstehe ich nicht“

Auf dieser Wiese mühte sich der FC Bayern zu einem mühsamen 3:2-Erfolg. Unter den Augen von Überraschungs-Gast Max Eberl brachten Aleksandar Pavlovic und Alphonso Davies Bayern mit 2:0 in Führung. Nach der Pause verkürzte Ermedin Demirovic für die Fuggerstädter, ehe Harry Kane das Spiel mit dem Treffer zum 3:1 vermeintlich entschied. In der Schlussphase vergab Augsburg durch Sven Michel zunächst einen Elfmeter, ehe erneut Demirovic vom Punkt es besser machte und zum Endstand verkürzte.

Trotz des Erfolges wollte sich Goretzka aber aufgrund des schlechten Platzes einfach nicht beruhigen. Im Verlauf des Interviews holte der Nationalspieler dann sogar noch zur Grundsatz-Kritik aus: „Wir erzählen immer, dass wir attraktiven Fußball sehen wollen. Das ist hier überhaupt nicht möglich. Ganz ehrlich: Wir haben immer so viele Auflagen, wie hier die Tribüne sein muss, dass die Leute nicht mehr richtig stehen können im Stadion. Union Berlin darf nicht in ihrem Stadion spielen in der Champions League und wir müssen hier auf so einem Platz spielen, das verstehe ich nicht.“