FCA-Coach Thorup fordert Mut gegen die Bayern

Jess Thorup, Trainer des Bundesligisten FC Augsburg , fordert von seinem Team gegen den FC Bayern vor allem Mut. „Wenn wir nur daran denken zu verteidigen, werden die Bayern das Tor machen. Das klappt nicht“, sagte der Däne vor dem bayerischen Derby am Samstag ( 15.30 Uhr im Liveticker bei SPORT1 ) gegen den Rekordmeister.

Gegen die Münchner haben die Augsburger die letzten beiden Liga-Heimspiele gewonnen. Er kenne das deutsche Sprichwort 'Aller guten Dinge sind drei', so Thorup: "Aber ich kümmere mich nicht um die Vergangenheit. Was vorher passiert ist, ist nicht so wichtig."