LIVE: Kann er sofort helfen? Bayerns Boey-Vorstellung im Ticker auf SPORT1

Nachdem der FC Bayern den Transfer von Sacha Boey am Samstag offiziell bekannt gab, folgt am Dienstag die Vorstellungs-Pressekonferenz des von Galatasaray gewechselten Rechtsverteidigers.

Mit Boey „haben wir unseren Kader nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ weiter verstärkt“, wurde Münchens Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen in der Wechsel-Mitteilung zitiert. Wird der 23 Jahre alte Franzose also zum sofortigen Stammspieler im Team von Thomas Tuchel? Und was sind die Ziele von Boey selbst?

+++ So charakterisiert sich Boey +++

„Vom Typ bin ich ein angriffslustiger Abwehrspieler – mir liegt es genauso, mich in der Offensive zu beteiligen wie in der Verteidigung“, sagte der Franzose in der Klub-Mitteilung, in der er betonte, dass für ihn mit seinem Transfer „ein Traum in Erfüllung“ gegangen sei.