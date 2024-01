Matthäus sicher: Das überlebt Tuchel bei Bayern nicht!

Der FC Bayern München steht nach der ersten Saisonhälfte im Champions-League Achtelfinale, ist Zweiter in der Bundesliga und hat , bedingt durch das frühe Pokal-Aus in Saarbrücken, nunmehr zwei Chancen einen Titel zu holen.

Dann wird es ungemütlich für Tuchel

„Sollte Bayern nicht Meister werden, muss Tuchel schon die Champions-League gewinnen. Ein titelloses Jahr wird er in München nicht überleben. Bereits in der vergangenen Saison hat Thomas schon einige Titel verspielt, die Meisterschaft wurde ihm durch das Versagen der Dortmunder quasi geschenkt. Ohne Titel wird es mit Sicherheit ungemütlich für Tuchel“ sagte der 62-Jährige.

Sollte dieses Szenario eintreffen, sieht der ehemalige Profi in Leverkusen-Trainer Xabi Alonso durchaus einen potenziellen Nachfolger - hofft aber, dass der 42-Jährige noch eine Saison bei der Werkself bleibt. Dort hat sich in seinen Augen eine erstaunlich gute Mannschaft gebildet.

„Sehe sechs Leverkusener, die auch in München spielen könnten“

„Ich habe für mich persönlich immer ein kleines Spiel, in dem ich Bayern-Gegner damit vergleiche, wie viele Spieler die Qualität für den 15er-Kader der Münchener hätte. In Leverkusen gibt es für mich da aktuell mit Wirtz, Xhaka, Grimaldo, Tah, Frimpong und Boniface sechs Spieler, die auch bei Bayern spielen könnten“ antwortete Matthäus auf die Frage, ob der Rekordmeister sich in naher Zukunft abermals bei einem direkten „Konkurrenten“ bedienen könnte.