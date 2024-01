"Nie wieder jetzt": Profifußball gedenkt NS-Opfern

Das Thema Antisemitismus in den Vordergrund zu rücken, sei "spätestens seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober" wichtig, geht aus einer Mitteilung der DFL heraus. Die "Zugehörigkeit von Jüdinnen und Juden zu unserer Gemeinschaft" sei "in Frage gestellt worden. Er äußert sich durch Hate Speech in den sozialen Medien, durch Hass auf den Straßen, durch Drohungen und Angriffe gegen Menschen und Institutionen".