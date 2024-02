Basler: "Für Bayer 04 ist es die Woche der Wahrheit"

Bayer 04 Leverkusen muss sich in dieser Woche gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Viertelfinale und im Meisterschaftskrimi gegen den FC Bayern München beweisen. Für Mario Basler ist es ganz klar eine „Woche der Wahrheit“, wie der SPORT1-Experte in seinem Podcast „Basler ballert“ verraten hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Sie können in dieser Woche viel verspielen, sie können den DFB-Pokal verspielen und sie können am Samstag den ersten Platz verspielen. Wie geht man in Leverkusen mit einer Niederlage um? Sie haben noch kein Spiel verloren. Das könnte gegen Stuttgart theoretisch passieren. Mit dieser Situation muss man dann auch umgehen können. Klar ist Leverkusen Favorit, aber ich glaube, dass die Stuttgarter völlig befreit da hinfahren“, erklärte Basler.

Frühes Pokal-Aus der Bayern ein Vorteil?

Dass die Münchner unter der Woche nicht ran müssen, sei „natürlich ein kleiner Vorteil für die Bayern. Die Bayern können die ganze Woche ausruhen.“ Der Ex-Nationalspieler ergänzte: „Die Bayern haben mehr Zeit, sich vorzubereiten auf dieses Spiel am Samstag. Vielleicht kommt auch der eine oder andere Verletzte zurück. Ich glaube, dass Leverkusen im Pokal schon mit voller Kapelle spielt. Muss man auch gegen Stuttgart, die Besten müssen spielen. Da muss man sehen, wie man es verkraftet“, führte Basler weiter aus.

Dennoch glaubt der 55-Jährige, dass das Spiel gegen die Schwaben keinen Einfluss auf das Bayern-Spiel haben wird, da die Werkself wisse, worum es geht. Bei einem Sieg würde Leverkusen den Vorsprung auf fünf Punkte vergrößern. Laut Basler sei aber auch ein Unentschieden oder ein Bayern-Sieg nicht auszuschließen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Im Moment ist Leverkusen die bessere Mannschaft und sie werden es am Wochenende unter Beweis stellen müssen, ob das so bleibt, ob sie Meister werden können. Das ist so eine kleine Meisterprüfung am Wochenende. Es ist der 21. Spieltag. Dann hat man immer noch 13 Spieltage. Also es gibt noch genug Punkte“, schätzte Basler die Ausgangssituation ein: „Bayern muss auch noch gegen Dortmund spielen. Also die haben schon noch schwierige Spiele. Dann beginnt die Champions-League-Phase nächste Woche für Bayern. Da liegt auch eine Priorität bei den Bayern. Egal wie das Spiel am Wochenende ausgeht, es ist dann noch nichts passiert.“

Behrens? „Der rennt rum wie ein Ackergaul“

Basler äußerte sich außerdem noch über die Transferaktivitäten der Bundesligisten. Dabei überraschte ihn vor allem der Wechsel von Kevin Behrens zum VfL Wolfsburg: „Also wie Wolfsburg Kevin Behrens holen konnte? Da muss ja irgendeiner was Schlechtes gefrühstückt haben in Wolfsburg, um den zu holen. Also der rennt da rum wie so ein Ackergaul. Der wird nie mehr ein Länderspiel machen. Wie man auf diese Idee kommt“, fragte sich der Ex-Bayern-Profi.