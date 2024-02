Bayern-Boss Hainer: "Brauchen nun eine Initialzündung" - Stärkung für Tuchel

“Ich habe nach dem Spiel beim Bankett und beim Rückflug mit den Spielern gesprochen und es ist ganz klar der Anspruch, so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückzukommen», sagte Hainer im Interview mit Mediengruppe Münchner Merkur/tz .

Hainer stärkt Bayern-Trainer Tuchel

Durch die Niederlagen in Leverkusen und in Rom ist bei den Münchnern durchaus Feuer unter dem Dach. Viele Medien spekulierten dadurch auch schon über das Aus von Trainer Thomas Tuchel. Hainer will von dieser Diskussion aber nichts wissen.