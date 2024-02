Bayern-Star im Formtief: Tuchel enthüllt das Sané-Problem

Sané war gegen RB nach gut einer Stunde ausgewechselt worden, nachdem er zuvor vor allem in der ersten Hälfte einige unglückliche Szenen hatte ( SPORT1 -Note 4 ).

Tuchel: Sané beißt zu viel auf die Zähne

Der Offensivspieler sei zwar „extrem hart im Nehmen, aber das merkt man seinem Bewegungsablauf im Moment an. Er ist nicht ganz frei, so wie er sich bewegt, wie er sprintet, wie er abstoppt. Und das hat dann auch einen Einfluss auf seine Passgenauigkeit.“

Sané ist seit Oktober ohne eigenen Torerfolg, was natürlich auch Tuchel nicht verborgen geblieben ist: „Leroy, mit seinen Fähigkeiten, wird an Toren und den Vorlagen gemessen. Das ist so bei einem Offensivspieler beim FC Bayern.“