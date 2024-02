Bayern-Startelf in Leverkusen: "Weiß nicht, was sich Tuchel gedacht hat" - Matthäus & Hamann mit Kritik

Das Bundesliga -Gipfeltreffen zwischen Bayer Leverkusen (3:0) und dem FC Bayern war noch in vollem Gange, da waren die Experten bereits kritisch in ihrem Element - wegen der taktischen wie personellen Ausrichtung von FCB-Trainer Thomas Tuchel.

„Ich weiß nicht, was sich Tuchel bei dieser Entscheidung gedacht hat“, sagte der Rekordnationalspieler und Sky -Experte in der Halbzeit.

Bayern-Aufstellung? Matthäus versteht es nicht

Bereits zuvor hatte Matthäus mit Unverständnis auf Bayerns Startformation reagiert, weil Joshua Kimmich erst einmal auf der Bank Platz nehmen musste. Winter-Neuzugang Sacha Boey dagegen feierte in der Defensive sein Startelfdebüt.

„Ich würde vor allem die Bayern-Spieler bringen, die jahrelange Erfahrung in diesem Verein haben wie de Ligt, wie Kimmich, wie Müller, aber auch wie Guerreiro, der die Bundesliga kennt, Tel, der immer Geschwindigkeit reinbringt - da sind fünf Spieler auf der Bank“, monierte Matthäus weiter.

Kimmich und Müller erst ab der 60. Minute

Und fügte an: „Ich würde am liebsten alle fünf bringen, aber ich muss ja auch noch welche in der Hinterhand haben.“