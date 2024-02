Bundesliga heute: Freiburg - Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Eintracht Frankfurt: Schwierige Rückrunde und fehlender Robin Koch

Frankfurt hat bisher in der Rückrunde nur fünf von zwölf möglichen Punkten geholt, und das gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Die SGE gewann in dieser Bundesliga-Saison nur 48,4% ihrer Zweikämpfe – nur zwei Teams weniger. Bei der Luft-Zweikampfquote ist die SGE sogar Letzter. Allerdings erzielte kein Team in den ersten 15 Minuten mehr Tore als Frankfurt, während Frankfurts Omar Marmoush bereits acht Bundesliga-Saisontreffer erzielen konnte, sechs davon in der Anfangsviertelstunde.

SC Freiburg: Schwache Abwehr und hohe Niederlagenquote

Der SC Freiburg verlor seine letzten drei Bundesliga-Spiele allesamt – erstmals seit November 2021 so viele. Drei Niederlagen an den ersten vier Rückrunden-Spieltagen einer BL-Saison hatten die Breisgauer in diesem Jahrtausend zuvor nur 2009/10 kassiert. Mit elf Gegentoren stellt der SC Freiburg die schwächste Abwehr in dieser Bundesliga-Rückrunde. In jedem der letzten drei Spiele kassierte der SCF drei Gegentreffer. Trotzdem steht Freiburg aktuell auf dem siebten Tabellenrang, hat jedoch in der laufenden Bundesliga-Saison bereits neun Niederlagen kassiert – so viele BL-Niederlagen hatten die Breisgauer nach 21 BL-Spielen zuletzt in der Saison 2016/17. Nur der FC Bayern erzielte in dieser Bundesliga-Saison mehr Tore in den ersten 15 Minuten als Frankfurt, während kein Team in diesem Abschnitt mehr Gegentore kassierte als Freiburg. Die Breisgauer erzielten in der laufenden BL-Saison bereits fünf Elfmetertore, nur Hoffenheim mehr. Freiburgs Vincenzo Grifo markierte vier der fünf Treffer.