Bundesliga: Zidane zu Bayern? Dieser Satz sollte Bayern-Fans sorgen

Nach dem 2:3 in Bochum und nun drei aufeinanderfolgenden Pflichtspiel-Niederlagen in Folge steht Bayern-Trainer Thomas Tuchel mehr denn je in der Kritik. Medial wurden bereits die ersten potenziellen Nachfolger für den 50-Jährigen gehandelt - unter anderem auch Frankreich-Ikone Zinédine Zidane, der seit seinem Aus bei Real Madrid seit 2021 vereinslos ist.