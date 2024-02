FC Bayern: Tuchel-Nachfolger? Italien-Zeitung bringt Zidane ins Spiel

Drei Niederlagen in drei Pflichtspielen: Der FC Bayern steckt spätestens nach der 2:3-Pleite in Bochum in der Krise .

Dennoch werden medial bereits einige Kandidaten für eine mögliche Tuchel-Nachfolge genannt. So bringt die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport einen ebenso überraschenden wie glanzvollen Namen ins Spiel: Zinédine Zidane. „Zizou der erste Name in den Gedanken der Bayern“, heißt es in dem Bericht, an dem laut tz aber nichts Wahres dran ist.