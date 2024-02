BVB: "Es fühlt sich wie eine Heimkehr an" - Malen spricht über Rückkehr

Für Borussia Dortmund erwies sich Donyell Malen zuletzt als zuverlässiger Torgarant. Mit zwei Treffern gegen Köln, einer Vorlage gegen Bochum und einem Doppelpack gegen Freiburg hatte der Niederländer entscheidenden Anteil am Aufschwung in den vergangenen Wochen.

Beim 1:1 des BVB am vergangenen Samstag in Wolfsburg wurde der Stürmer wegen leichter Kniebeschwerden vorsichtshalber geschont, sein Einsatz am Dienstag in der Champions League bei der PSV Eindhoven (ab 21 Uhr im LIVETICKER) ist aber nicht gefährdet, teilte der Klub am Montagmorgen mit.