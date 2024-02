Davies-Zukunft beim FC Bayern? "Dann gib ihn ab!"

Stefan Effenberg würde Alphonso Davies keine Steine in den Weg legen, sollte sich ein Abgang vom FC Bayern anbahnen. „Wenn Alphonso Davies über Real Madrid nachdenkt, dann gib‘ ihn ab: Der ist doch nicht mehr mit Herz, Leidenschaft und Seele bei Bayern“, schätzte der SPORT1 -Experte die Situation des Kanadiers im STAHLWERK Doppelpass ein.

„Effe“ spielt damit auf die anhaltenden Gerüchte über Davies und die Königlichen an. Nach Informationen mehrerer Medien haben in der vergangenen Woche Sportdirektor Christoph Freund und Davies‘ Berater Nick Huoseh Gespräche über die Zukunft des 23-Jährigen geführt. Nach Informationen des Spiegel hat sich der Davies mit Real sogar schon über einen Wechsel und ein mögliches Gehalt geeinigt.

Effenberg forderte deshalb: „Der Spieler muss ja auch ein Zeichen setzen und sagen: Ich will gern hierbleiben und wissen, wer der Trainer ist und alles tun für die Bayern. Es ist ja nicht nur Seite des Vereins. (..) Ich würde aber zu den Spielern gehen, ein offenes Gespräch führen. Wenn sie dann nicht bereit sind, würde ich sie zum Verkauf geben. Dass sie im Jahr darauf nämlich sonst ablösefrei sind, kann sich auch der FC Bayern finanziell nicht erlauben.“ Davies‘ Vertrag läuft im Sommer 2025 aus.

Gnabry-Verlängerung bei Bayern? Das sagt Effenberg

Ähnlich sieht Effenberg die Situation bei Serge Gnabry, der noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden ist. Der Ex-Profi sieht eine mögliche Vertragsverlängerung des Langzeitverletzten kritisch. „Macht das überhaupt noch Sinn, mit so einem einen Vertrag über viele Jahre zu verlängern? Diese Fragen sind entscheidend für die Bosse des FC Bayern, das sind sie auch den Fans schuldig“, sagt Effenberg im STAHLWERK Doppelpass .

Davies und Gnabry standen in letzter Zeit beide nicht zur Verfügung. Gnabry hatte sich Mitte Dezember im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Verteidiger Davies erlitt im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach Anfang Februar eine Innenbandzerrung am linken Knie.

Am Samstag konnten aber beide wieder beim Spiel-Ersatztraining mitmachen. Das Comeback auf dem Rasen rückt also näher. Ob die beiden aber langfristig noch in München spielen werden, scheint fraglich.