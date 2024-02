Eberl über Burnout: "Das hat mich als Mensch extrem wachsen lassen"

Die Frage nach seiner mentalen Gesundheit traf Max Eberl nicht unvorbereitet. „Es war mir klar, dass die Frage kommt“, sagte Eberl am Dienstag in der Allianz Arena - mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein unverkennbares Zeichen, dass seine Gefühlswelt heute eine andere ist als noch vor zwei Jahren.

„Hat mich als Mensch extrem wachsen lassen“

Eberl nahm sich eine Auszeit, verbrachte einige Zeit in Davos in der Schweiz, fernab vom Fußballgeschäft. „Ich habe sehr viele Gespräche geführt. Ich bin mit mir ins Gericht gegangen und habe mich gefragt: Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich erlebt? Was möchte ich besser machen? Und daraus habe ich Rückschlüsse gezogen“, berichtete Eberl.