"Er ist kein Bayern-Gesicht": Matthäus-Warnung wegen Eberl

Lothar Matthäus hat fehlende sportliche Kompetenz in der Führungsebene als ein entscheidendes Kriterium der Krise beim FC Bayern ausgemacht - und davor gewarnt, in dem künftigen Sportvorstand Max Eberl einen Retter zu sehen.

„Mit Max kommt jemand, der als sportlich Verantwortlicher in der Bundesliga schon hervorragende Arbeit geleistet hat. Ich kenne ihn noch aus unserer gemeinsamen Zeit in München. Er hat eine Vergangenheit im Verein, aber er allein ist kein Heilsbringer und er ist auch kein Bayern-Gesicht“, schrieb TV-Experte Matthäus in seiner Sky -Kolumne.

Matthäus: Wo sind Lahm, Schweinsteiger und Robben?

In den vergangenen zehn Jahren seien beim FC Bayern „so viele Positionen für verdiente Spieler erfunden“ worden: „Wenn ich will, gehe ich auf diese starken Persönlichkeiten des FC Bayern zu und finde eine Position für sie.“

Er könne sich auch Thomas Müller in veränderter Rolle vorstellen: „Ich weiß, dass Thomas noch weiterspielen möchte, und ich will ihn gar nicht in so eine Position reden, aber Bayern München hat immer auch von der Geschichte gelebt und ich frage mich: Wo sind die Gesichter, die mit dem FC Bayern München diese wunderbare Geschichte geschrieben haben?“