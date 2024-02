Neuer Ibrahimovic? Das ist Bayerns neues Schweden-Juwel

Hat sich der FC Bayern München nach Stars wie Jamal Musiala oder dem aufstrebenden Aleksander Pavlovic das nächste Supertalent gesichert? Er trägt künftig die Rückennummer neun und tritt zumindest in diesem Aspekt schon in die Fußstapfen von Harry Kane.

Anders als der Top-Torjäger der Bundesliga soll der erst 16 Jahre alte Jonah Kusi-Asare zunächst für die U19 des FC Bayern auflaufen und dort Spielpraxis sammeln. Für rund 4,5 Millionen Euro plus zwei weiteren Millionen an Bonuszahlungen kommt die Nachwuchshoffnung von AIK Solna an die Säbener Straße und weckt große Hoffnungen auf die Zukunft.