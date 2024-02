"Werden den Teufel tun": Bayern trotzig - und realistisch

Nach der krachenden Niederlage in Leverkusen will man beim FC Bayern fortan vor allem auf die eigene Leistung schauen - echte Hoffnung auf Ausrutscher des Rivalen im Titelkampf ist allerdings kaum noch zu erkennen. "Wir werden den Teufel tun, die Flinte ins Korn zu werfen", sagte Bayerns Trainer Thomas Tuchel bei Sky nach dem 0:3, durch das Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf fünf Punkte davonzog.

Nach den Eindrücken des 21. Spieltags spricht kaum noch etwas gegen die erste Meisterschaft in der Leverkusener Vereinsgeschichte - gerade aufgrund der Leistungen beider Teams im so wichtigen Duell. Leverkusen zeigte den vielleicht besten Auftritt in einer ohnehin starken Saison, die Münchner dagegen boten "die schlechteste Leistung am wichtigsten Tag", so zumindest sah es Nationaltorwart Manuel Neuer.