Alte Stärke: "Mario Götze macht Mario-Götze-Sachen"

Seine eigene Leistung wollte er dabei aber keineswegs in den Mittelpunkt rücken. "Es war im Kollektiv sehr, sehr gut, auch gegen den Ball", führte er aus: "In Summe war es ein sehr gutes Spiel."

Zweimal in Folge hatte Dino Toppmöller seinen Star auf der Bank gelassen, dabei nur für insgesamt elf Minuten eingewechselt. „Ihm hat die Pause ganz gut getan, weil er sehr viele Spiele von Anfang an gespielt hatte“, erklärte der Coach.

Götze macht Trainer-Wünsche wahr

Die Eintracht ist dank der jüngsten Trendumkehr mit sieben Punkten Vorsprung auf Rang sieben nun ziemlich sicher auf Kurs Europa. „Jetzt hoffen wir, dass wir langsam in einen Flow reinkommen. Wir haben zwei Spiele gewonnen, sind 2024 die fünftbeste Mannschaft - auch wenn es sich zwischendurch nicht so angefühlt hat“, so Toppmöller. Nun wolle die SGE am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) „auch in Dortmund gewinnen“, ergänzte Sportvorstand Markus Krösche.