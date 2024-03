Bayern? "Das hat Tuchel nie gemacht" | Kolumne von SPORT1-Experte Stefan Effenberg

zur Situation des FC Bayern nach dem verspielten Sieg beim SC Freiburg (2:2) muss ich mit Blick auf den immer isolierter und frustrierter erscheinenden Trainer Thomas Tuchel sagen: Klar, ich sehe vor allem die Mannschaft in der Pflicht.

Aber: Ein Coach muss auch vorangehen und in einer Pressekonferenz die positiven Dinge herausstellen - und das tut Tuchel einfach nicht. Von daher besteht auch die Gefahr, dass sie nun in der Champions League gegen Lazio ausscheiden.

Ich möchte es so sagen: Es ist kein Fehler, denn die Zeit ist zu kurz. Aber die Außendarstellung von Tuchel und was er den Jungs vermittelt, das kommt bei den Spielern nicht gut an.