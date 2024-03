FC Bayern: Wann explodiert das Pulverfass Tuchel?

Die Situation beim FC Bayern gleicht einem Pulverfass. Und spätestens nach seinem Auftritt im Anschluss an das enttäuschende 2:2 beim SC Freiburg wird man das Gefühl nicht los, dass Thomas Tuchel das Streichholz schon gezückt hat.

Seine Außendarstellung - DAZN -Experte Jonas Hummels kritisierte scharf, wie passiv und gleichgültig Tuchel sich bei den FCB-Toren gegeben hatte - gepaart mit der Leistung seiner Mannschaft und heiß diskutierten Wechseln in der Schlussphase (unter anderem musste Jamal Musiala raus), sorgten nun dafür, dass bei zahlreichen Bayern-Fans der Geduldsfaden gerissen ist.

Verzweifelte Fans fordern Tuchel-Aus

In Fan-Foren und den sozialen Medien ergab sich am Samstag ein deutliches Bild. Man erhoffe sich „minütlich Neuigkeiten von der Säbener Straße“. Es mache schlicht keinen Sinn, Tuchel noch das Spiel in der Champions League gegen Lazio Rom zu geben und zu riskieren, dass die Saison endgültig vorbei wäre.