Bundesliga: Reschke äußert sich zu VfB-Wirbel - "Dieser Frontenkrieg schadet dem Verein"

„Mitglieder verkauft und verraten - ihr habt zwei Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren“ , stand auf einem Banner, das die Fans des VfB Stuttgart beim 3:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim zeigten. Damit spielen die Fans auf die Abwahl von Vereinspräsident Claus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender Anfang der Woche an, die im Verein für viele Diskussionen sorgte, denn 2017 gab der frühere Präsident Wolfgang Dietrich sein Versprechen, „dass der gewählte Präsident des e.V. auch das Kontrollgremium anführen müsse“.

Der neue Investor Porsche verlangte jedoch eine personelle Veränderung an der Spitze des Klubs, weshalb die frühere Ministerin Baden-Württembergs Tanja Gönner am vergangenen Dienstag zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt wurde. Diese Wahl will Vogt jedoch nicht anerkennen.