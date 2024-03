BVB: Maatsen hatte andere Plan

Dabei wollte Maatsen eigentlich gar nicht in Dortmund landen. „Mein Plan war es, bei Chelsea zu bleiben“, erklärte der Außenverteidiger im Interview mit der britischen Tageszeitung The Guardian. Eigentlich wollte er sich mit den Blues in der Premier League „mit den großen Klubs“ messen. Der Youngster musste jedoch schon bald erkennen, dass daraus nichts wird, zumal er in der Liga lediglich einmal in der Startelf stand.