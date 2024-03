BVB: Profivertrag für Top-Talent?

BVB: Terzic holte Wätjen in den Profi-Kader

Dass der 18-Jährige mit seinen Leistungen bereits jetzt für die Profis interessant ist, machten ihm die Verantwortlichen in dieser Saison klar. BVB-Coach Edin Terzic holte Wätjen bereits in den Bundesliga-Kader, auch bei der Wintervorbereitung in Marbella war er dabei. Im Februar stand er gar zum ersten Mal im Aufgebot in der Champions League.