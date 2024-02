BVB-Versprechen für die Zukunft: Warum dieser Goldjunge Dortmund Hoffnung macht

Vor wenigen Tagen, am vergangenen Freitag, feierte Kjell Wätjen noch seine Volljährigkeit, nun steht der Jungstar erstmals in der Champions League im Kader von Borussia Dortmund .

BVB-Juwel Kjell Wätjen - zwischen Königsklasse und U19

Normalerweise spielt Wätjen in der U19 des BVB in der Junioren-Bundesliga. Dort führte er die Mannschaft zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld und erzielte in bislang 15 Liga-Spielen sechs Tore. Mit der U17 des DFB holte er im Frühjahr 2023 Gold bei der EM in Ungarn (vier Einsätze; ein Tor).