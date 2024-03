Das bedeutet der Hoeneß-Deal für Bayern

Es ist nicht bekannt, wo Max Eberl war, als der VfB Stuttgart am Freitagvormittag um 10:02 Uhr seine Pressemitteilung mit der Überschrift „VfB Stuttgart verlängert mit Sebastian Hoeneß“ verschickte. Vielleicht wusste der üblicherweise gut informierte Sportvorstand des FC Bayern auch schon vorher Bescheid.

Klar ist: Das Stuttgarter Statement betrifft auch Eberl und die anderen Verantwortlichen beim Rekordmeister – und es bringt sie ein wenig in Bedrängnis.

Der FC Bayern kann Hoeneß ab sofort offiziell von der Liste der möglichen Trainer streichen. Klar ist auch: Der Handlungsspielraum der Münchner in der Trainerfrage wird enger. Der Markt ist kleiner geworden.

FC Bayern beschäftigte sich mit Hoeneß

Zwar stand der 41-Jährige nicht an der Spitzenposition, doch die Überlegungen gingen weiter als öffentlich bisher bekannt.

Hoeneß: "Nicht alles Gold, was glänzt“

In München erinnert man sich gerne an die Erfolge von Hoeneß, als dieser noch Jugendtrainer und Coach der zweiten Mannschaft des FC Bayern war. Mit ihr holte er 2020 sogar die Meisterschaft in der 3. Liga.