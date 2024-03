Stuttgart landet den nächsten Coup und schließt weiter zum FC Bayern auf

Erst die Vertragsverlängerung, dann der nächste wichtige Sieg: Der VfB Stuttgart hat den Verbleib seines Erfolgstrainers Sebastian Hoeneß gebührend gefeiert und einen weiteren Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Schwaben besiegten Union Berlin am Freitagabend mit 2:0 (1:0) und bauten ihren Vorsprung auf den fünften Tabellenplatz vorerst auf zehn Punkte aus.

Topstürmer Serhou Guirassy (19.) und Chris Führich (65.) trafen zum sechsten Sieg in den vergangenen sieben Ligaspielen für den VfB, der immer mehr für die Königsklasse planen kann. Union zeigte bei der Überraschungsmannschaft der Saison eine durchaus gute Leistung, schwächte sich aber spätestens mit einer Roten Karte für Andras Schäfer (69.) selbst.

„Ich habe das Gefühl, dass wir hier etwas entwickeln können“

Hoeneß sprach nach der Begegnung von einem „hart erkämpften Sieg“. Doch sei man in manchen Situationen etwas zu leichtsinnig zu gewesen, „nicht alles Gold, was glänzt“. Aber, er wolle jetzt nicht den Kritiker geben, alles in allem sei er ja zufrieden und seine Mannschaft habe schließlich „verdient gewonnen“, befand der Erfolgs-Coach.