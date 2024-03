Das bittere Los eines Bayern-Neuzugangs - warum Zaragoza kaum eine Rolle spielt

Das Leben des Bryan Zaragoza hat im Winter eine unerwartete Wende genommen, die eigentlich erst für den Sommer vorgesehen war. Zwar wurde ihm beim FC Bayern mit dem vorgezogenen Wechsel Ende Januar nicht unbedingt die Rolle des Messias zugeschrieben. Aber als Soforthilfe war der Flügelstürmer aufgrund der angespannten Personalsituation in der Offensive schon gedacht.

Doch die Hoffnungen haben sich bislang noch nicht erfüllt. Zuletzt war für den Tempodribbler, der Franck Ribéry als sein großes Vorbild bezeichnet, vor der Länderspielpause in Darmstadt (5:2) noch nicht einmal Platz im Kader. Zwischenzeitlich kam die Frage auf, ob es vielleicht ein Fehler war, den Transfer so kurzfristig vorzuziehen .

Auch in Spanien wird das harte Bayern-Leben des Bryan Zaragoza genau verfolgt. Der Journalist Marcos Benito von El Chiringuito TV behauptete Mitte März, Trainer Thomas Tuchel habe noch nie ein Wort mit Zaragoza gesprochen und der Wechsel im Winter sei auch nicht in Tuchels Sinne gewesen.

Tuchel: „Das geht nicht ohne Gespräche“

„Ich weiß gar nicht, ob es das wert ist, darauf zu antworten“, zögerte Tuchel auf der PK vor dem Duell mit dem BVB (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) zunächst, „aber ich würde mal mit einer gewissen Unbescheidenheit behaupten, dass ich nicht unbeteiligt war an der Entscheidung, dass er überhaupt bei Bayern unterschrieben hat.“

Tuchel verwies darauf, dass er an den Verhandlungen im Januar beteiligt gewesen sei. „Ich war mit Christoph Freund bei dem letzten und entscheidenden Gespräch in München dabei. Sein Vater war dabei, sein Berater war dabei. Wir können beide kein Spanisch, das genügt, um einen Spieler zu überzeugen. Also hat der Berater für uns gedolmetscht. Aber wir haben genug Verbindung aufgebaut über Blicke, Gesten und Emotionen, um den Jungen zu überzeugen, im Sommer bei uns zu unterschreiben“, erklärte Tuchel.