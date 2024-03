FC Bayern: Kane knackt die nächsten Rekorde

Bayern-Star Harry Kane schießt Tore am Fließband. Der 30 Jahre alte Engländer erzielte beim 5:2-Kantersieg in Darmstadt seinen 31. Bundesligatreffer für den Rekordmeister. Mehr sind einem Spieler in seiner Premierensaison noch nie gelungen. Seeler hatte in der Spielzeit 1963/1964 30 Treffer erzielt.