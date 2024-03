Dortmunds Dauerproblem: Ehrliche Worte von Edin Terzic

Edin Terzic kämpft bei Borussia Dortmund gegen ein Dauerproblem an. Dem BVB fehlt die Konstanz, gute Leistungen wechseln sich immer wieder mit Aussetzern ab.

Wegen der schwankenden Formkurve müsse man sich Fragen gefallen lassen, erklärte der BVB-Coach weiter. Doch das Problem ist lang erkannt, Terzic und Co. gehen mit konkreten Maßnahmen dagegen vor.

So kämpft Terzic gegen Dortmunds Dauerproblem

Weil die Punkteausbeute und auch das Spiel nicht immer überzeugen, ist Terzic zwischenzeitlich selbst unter Druck geraten. Eine Situation, die er aber schon lange kennt: „Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Meine erste Trainerlizenz habe ich mit 21 gemacht. In einer Hälfte meines bisherigen Lebens habe ich also in gewissen Situationen bereits wie ein Trainer gedacht. Es gibt keine Schlagzeile, die ich noch nicht gelesen hatte, bevor ich Trainer von Borussia Dortmund wurde.“