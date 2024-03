Eklat in Köln: "Die Dummen sterben nicht aus"

Vorausgegangen war ein Eklat beim Freitagsspiel in Köln gegen RB Leipzig, als hunderte Kölner Anhänger „Wir hassen Ostdeutschland“ skandierten. Dass dies ausgerechnet an jenem Spieltag geschah, an dem die Klubs ein Zeichen gegen Diskriminierung und für gesellschaftlichen Zusammenhalt setzten, verlieh dem Zwischenfall eine zusätzliche Note.

Rose: „Gibt ein paar Idioten, so wie hier“

Rose hatte für Offenheit und Toleranz geworben: „Die Leute, die das bei uns da drüben noch nicht so gut kennen, sollen kommen. Es gibt ganz viele coole Menschen, so wie hier. Es gibt ein paar Idioten, so wie hier. Eigentlich ist alles sehr ähnlich.“ Deshalb sei schließlich „auch irgendwann die Mauer abgerissen“ worden – „auch in den Köpfen“.