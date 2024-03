FC Bayern: Goretzka erklärt, was hinter dem kuriosen Torjubel steckt

Der Quarterback beim FC Bayern

Kurioser Torjubel - was es damit auf sich hat

Das Dreamteam auf der Doppelsechs?

Goretzka: Am Ende spiele ich da, wo der Trainer mich hinstellt. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Das klingt vermutlich total langweilig, aber am Ende des Tages ist es so. Ich sehe mich immer in der Pflicht, der Mannschaft zu helfen – egal wo ich aufgestellt werde. Diese Diskussion, welche Rolle wer einnimmt, kommt mir ehrlicherweise aus den Ohren raus. Wir wollen da hinfahren und zusehen, dass wir mit der Nationalmannschaft in die Spur finden. Da geht es nicht um irgendwelche Rollen, sondern darum, dass wir als Mannschaft wieder erfolgreich werden. Da gucke ich einfach, was mich erwartet.