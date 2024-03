Kunstschütze Adeyemi führt Dortmund zum Sieg

Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga dank Kunstschütze Karim Adeyemi in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat Trainer Edin Terzic mit einem dringend benötigten Sieg Luft verschafft. Der Vizemeister gewann am Samstag bei Union Berlin mit 2:0 (1:0) und verteidigte Champions-League-Rang vier. Nach zuvor drei Pflichtspielen in Folge ohne Sieg war bei den Westfalen aber weiter viel Verunsicherung zu spüren.