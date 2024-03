Max Kruse rechnet mit Niko Kovac ab: "Charakterlich absolute Katastrophe"

Der langjährige Bundesliga -Profi Max Kruse hat mit Wolfsburg -Trainer Niko Kovac abgerechnet. Als Trainer habe er in seiner Karriere „nur ein Beispiel erlebt, wo ich sage: charakterlich absolute Katastrophe“, erklärte Kruse über Kovac im Podcast „Flatterball“, den er zusammen mit seinem langjährigen Teamkollegen Martin Harnik betreibt.

„Niko hat so seine spezielle Art, eine Mannschaft zu rasieren. Er will relativ frühzeitig zeigen, dass er der Platzhirsch ist. Dass er das Nonplusultra ist“, führte Kruse über Kovac aus.

Kruse rätselt über Kovac-Entscheidungen

Der kroatische Trainer habe in all seinen Vereinen „relativ schnell einen unumstrittenen Spieler rasiert. In Monaco Kapitän Wissam Ben Yedder, Alex Meier bei Eintracht Frankfurt, bei Bayern Thomas Müller. Und dann halt mich bei Wolfsburg“, kritisierte Kruse.