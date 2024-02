Max Kruse kontert Löw-Abrechnung: "Dann würdest du nicht so drauf eingehen"

Max Kruse hat mit Unverständnis auf die verbale Abrechnung des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw reagiert. „Dass ein ehemaliger Bundestrainer, der nicht dafür bekannt ist, aus seiner Haut zu fahren, so auf so etwas reagiert, sagt eigentlich schon alles“, erklärte der Ex-Nationalspieler bei einem Event der Baller League zur dpa.

„Wenn hinter dem, was ich gesagt habe, wirklich gar kein Wahrheitsgehalt stecken würde, würdest du nicht so drauf eingehen“, sagte Kruse weiter: „Dann würdest du sagen, es lag an der Leistung. Wenn er nur das gesagt hätte, hätte niemand was gesagt. Aber so wirkte es schon ein bisschen despektierlich.“

Kruse kontert Löw: „Macht keinen Sinn“

Damit ist in der Angelegenheit aber wohl noch nicht alles gesagt. Kruse will in seinem Podcast diese Woche nochmal genauer auf die öffentlich ausgetragene Kontroverse eingehen.

Die Kritik mache aus seiner Sicht „keinen Sinn“, sagte Kruse noch: „Für mich sowieso nicht, weil ich weiß, wie es war. Es macht aber grundsätzlich keinen Sinn, zu sagen, ich war nicht gut genug und mich dann zwei Monate später nach der WM wieder einzuladen. Dann bin ich anscheinend wieder gut genug gewesen.“

Löw hatte in einem Interview mit der Bild verkündet, dass Kruse für das Weltmeister-Team von 2014 nicht das nötige Niveau gehabt habe.