Bayer-Wahnsinn nach Alonso-Entscheidung - Titel rückt nach spektakulärer Wende näher

Nächster Bayer-Wahnsinn am Samstagnachmittag! Die Werkself hat einen 0:1-Rückstand gegen die TSG Hoffenheim in der Schlussphase noch in einen 2:1-Sieg gedreht. Damit baute Leverkusen den Abstand auf den FC Bayern vorübergehend auf 13 Punkte aus. Der Rekordmeister spielt erst am Abend gegen Borussia Dortmund.