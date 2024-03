Schäfer erklärt Kovac-Aus in Wolfsburg: "Wie ein roter Faden in der Saison"

Kein Sieg, sechs Unentschieden und vier Niederlagen und als Folge nur Platz 14 in der Liga: Die Bilanz des VfL Wolfsburg unter Cheftrainer Niko Kovac ist seit dem Jahreswechsel erschrecken schwach und bleibt weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Im exklusiven SPORT1 -Interview hat sich Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg, erstmals zu den Hintergründen der Entscheidung geäußert und dazu Stellung bezogen, ob man zu lange an Kovac festgehalten habe.

SPORT1: Am Sonntag wurde das Aus von Niko Kovac offiziell verkündet. Was waren die Beweggründe für diese Entscheidung?

Marcel Schäfer: Wir haben uns nach dem Spiel gestern zusammengesetzt. Wir sind in einer Situation, in der man das Spiel gegen Augsburg nicht mehr isoliert, betrachten kann. Wir haben unsere gesamte Entwicklung in den letzten Wochen aufgearbeitet, besprochen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Trennung vornehmen, dass wir einfach einen neuen Impuls brauchen.