Thorup hofft auf Verbleib bei FCA-Top-Torjäger

Stürmer Ermedin Demirovic ist aktuell die absolute Lebensversicherung für den FC Augsburg . Der in Hamburg geborene bosnische Stürmer liegt mit 14 Treffern auf Platz vier der Bundesliga-Torjägerliste. Das weckt Begehrlichkeiten, was natürlich auch dem FCA bewusst ist.

„Er hat 15 Tore in seinen ersten 91 Spielen gemacht“, sagte Trainer Jess Thorup am Donnerstag über den früheren Freiburger. „Jetzt hat er 14 in 24 Spielen. Das sagt doch etwas über seine Entwicklung“, lobte er den zuletzt so treffsicheren Angreifer.