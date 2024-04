Ansage an Nagelsmann: Was Bayern-Star Goretzka dem Bundestrainer zeigen will

Beim deutlichen 5:1-Sieg des FC Bayern über den 1. FC Union Berlin stellte Leon Goretzka sein Können einmal mehr unter Beweis. Der Mittelfeldspieler sorgte in der 29. Minute für das erste Tor des Abends. Nach dem Spiel betonte der gebürtige Bochumer dann noch einmal: Er will mit zur EM.

„Das ist mein klares Ziel“, entgegnete Goretzka nach der Partie bei Sky auf die Frage, ob er zur Europameisterschaft im Sommer wolle: „Ich versuche, immer auf dem Platz zu stehen, Julian (Nagelsmann) zu zeigen, dass ich da bin, den Kampf annehme.“

Für den deutschen Mittelfeldspieler steht fest, dass er noch „auf den Zug aufspringen“ möchte.

Goretzka stand schon am vergangenen Mittwoch gegen den FC Arsenal in der Startelf und spielte die vollen 90 Minuten. Statt ihn zu schonen, stellte Thomas Tuchel ihn auch am Samstag wieder auf. Mit dieser Entscheidung sollte der Trainer Recht behalten.

Der Bayern-Akteur erzielte mit dem 1:0 sein fünftes Tor der laufenden Saison. Im Spiel gegen die Unioner konnte er außerdem einen weiteren Assist verbuchen, als er Thomas Müller das 5:0 auflegte.

Goretzka in offensiver Rolle bei Bayern

Dass der 29-Jährige überhaupt Scorerpunkte sammeln konnte, lag an der offensiven Positionierung des eigentlich eher defensiv orientierten Mittelfeldspielers. „Heute habe ich tatsächlich wieder offensiver gespielt, dann finde ich es auch fair und angemessen, mich an den Zahlen zu messen“, sagte Goretzka.

Er erinnerte zwar an seine guten defensiven Leistungen in den vergangenen Spielen - gleichzeitig sei ihm aber auch bewusst, dass man sich in offensiver Ausrichtung besser präsentieren kann.

„Wenn man Tore schießt, das ist im Fußball einfach so, oder an Toren beteiligt ist, dann ist es auffälliger, gar keine Frage. Und dementsprechend bin ich extrem froh, dass ich mich in die Scorerliste eintragen konnte“, resümierte der Bayern-Spieler.

Ob Goretzkas Leistungen auch auffällig genug für Bundestrainer Nagelsmann waren, bleibt abzuwarten.