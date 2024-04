Bayern-Neuzugang wehrt sich: "Eine Menge unwahrer Berichte"

Bryan Zaragoza hat sich zum FC Bayern München bekannt! Trotz schwieriger Anpassungsphase, der Sprachbarriere und gerade einmal 42 Minuten Spielzeit hat der Linksaußen die Berichte über seine Unzufriedenheit mit Trainer Thomas Tuchel dementiert und klargestellt: Er will sich in München durchsetzen.

„Ich sehe mich nächste Saison beim FC Bayern, deshalb habe ich für fünfeinhalb Jahre unterschrieben. Ich will nächstes Jahr für Bayern spielen“, sagte der Spanier nach dem turbulenten Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal (Endstand 2:2) im Gespräch mit AS und EFE.