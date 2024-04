Bundesliga heute: Freiburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Freiburgs Heimflaute und Mainz' Aufschwung

Der SC Freiburg ist seit fünf Heimspielen in der Bundesliga sieglos, eine Durststrecke, die sie seit 2020 nicht mehr erlebt haben. In diesen fünf Heimpartien kassierte der SCF vier Gegentore mehr als in den ersten neun BL-Heimspielen dieser Saison.

Mainz' Auswärtsfluch und Offensive

Trotz der jüngsten Erfolge hat der 1. FSV Mainz 05 eine Schwachstelle: Sie sind das einzige Team ohne Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison und warten seit 18 BL-Gastspielen auf einen Sieg. Allerdings haben sie in den letzten zwei Spielen insgesamt acht Tore erzielt und stellen damit die beste Offensive der letzten zwei Spieltage. Mit 16 verschiedenen Torschützen in dieser Saison, darunter Pascal Mwene und Karim Onisiwo, die ihr erstes Saisontor am vergangenen Spieltag erzielten, zeigt Mainz eine beeindruckende Vielfalt in der Offensive. Jonathan Burkardt, der in den letzten vier Spieltagen an fünf Toren beteiligt war, könnte eine Schlüsselrolle in Mainz' Angriff spielen.